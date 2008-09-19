Кабмин записал, что международные резервы страны должны вырасти

Валовые международные резервы Украины на конец 2008 года составят 38,462 млрд. долл. Такие цифры предусмотрены в разработанном Кабинетом Министров проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2009 год.

По прогнозам правительства, такого объема резервов будет достаточно для покрытия 3,5-месячного импорта 2009 года.

В 2009 году Кабмин прогнозирует, что международные резервы увеличатся на 3,5 млрд. долл. – до 41,962 млрд. долл. Их уровень будет достаточным для покрытия 3,1-месячного импорта следующего года.

Согласно прогнозу, уровень импорта в 2008 году составит 106,162 млрд. долл., в 2009 году – 133,297 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе 2008 года увеличились на 0,39%, или 148,5 млн. долл. – до 38 млрд. 062,58 млн. долл.

15 сентября т.г. председатель совета Нацбанка Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил о снижении в сентябре объема золотовалютных резервов НБУ на 700 млн. долл.