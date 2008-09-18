В Полтаве ждут родных народной артистки СССР Клары Лучко

В Полтаве планируют открыть музей народной артистки СССР Клары Лучко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

По его словам, в день города 23 сентября в Полтаву приедут родственники артистки.

«Их пригласили не только для того, чтобы отметить праздник, а еще и обсудить вопрос создания музея актрисы в Полтаве. У нас уже есть определенная договоренность с родственниками относительно того, что они предоставят личные вещи и некоторые документы, которые принадлежали Кларе Лучко», - отметил А.МАТКОВСКИЙ.

«Я думаю, что жизненный путь такого человека как Клара Лучко достойный пример для наших детей и молодежи в первую очередь в том плане, чего можно достичь в жизни, если хорошо работать, и все свои таланты использовать на благо государства", – сказал мэр Полтавы.

Справка УНИАН. К.Лучко родилась 1 июля 1925 года в украинском селе Чутово Полтавской области. Закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Первой работой К.ЛУЧКО в кино стала дипломная роль тетушки Марины в фильме "Молодая гвардия" (1948 г.). За годы творческой жизни К.ЛУЧКО снялась во многих фильмах, ставших классикой советского кино. В 1985 году получила звание народной артистки СССР.

К.Лучко скончалась 26 марта 2005 года в Москве.