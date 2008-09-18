ВР приняла законопроект об оптовых сельхозрынках

Верховная Рда Украины приняла в первом чтении проект закона относительно оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта Закона Украины “Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции” проголосовал 351 народный депутат из 357 зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с проектом закона, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции - это субъект предпринимательской деятельности, который образован согласно законодательству и целью деятельности которого является создание необходимых условий для осуществления операций по продаже и покупке сельскохозяйственной продукции, заключение соответствующих договоров, ОРСП могут называться только те субъекты предпринимательской деятельности, которые отвечают требованиям этого Закона и внесенные в Реестр ОРСП. В проекте Закона приведена классификация ОРСП, а также особенности их создания, деятельности и регулирования.

Государственная политика поддержки ОРСП осуществляется путем разработки и утверждения программы развития сети оптовых рынков, которая утверждается Кабинетом министров Украины, контроля за реализацией мер по их созданию и функционированию; обеспечения достоверной информацией участников ОРСП о конъюнктуре и потребительском качестве товаров; разработки и контроля за выполнением правил торговли, ветеринарных и санитарных правил, других нормативно-правовых документов, регламентирующих их деятельность и т.п.