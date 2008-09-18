Глава Нафтогаза не хочет поднимать цену на транзит российского газа

Украина не планирует в 2009 году настаивать на увеличении цены транзита газа в Европу для ОАО «Газпром» в связи со стремлением избежать резкого увеличения цены «голубого топлива», импортируемого в страну.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА.

«Я глубоко убежден, что мы не должны увеличивать цену транзита газа через украинскую территорию для «Газпрома», поскольку это может привести к более резкому увеличению цен на газ для наших внутренних нужд», - сказал О. ДУБИНА, отказавшись при этом прокомментировать, по какой цене Украина ожидает платить за импортный газ в следующем году.

«Нет оснований сомневаться в стабильности поставок газа в Европу через Украину», – подчеркнул он.

В то же время, глава НАК сообщил, что в текущем году транзит газа в Европу через территорию Украины составит 130 млрд. кубометров. При этом выручка «Нафтогаза» по транзиту составит около 2 млрд. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» в мае т.г. заявила, что хотела бы видеть европейскую цену на газ для Украины через пять лет, а на переходной период закрепить в контракте фиксированную индексацию цены от действующей в 2008 году - 179,5 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, компания заявила, что правительство Украины ставит перед НАК задачу договориться с «Газпромом» о заключении долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

6 июня министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на поставляемый Россией газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.

Цена поставки газа в Украину в 2008 году возросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена в 2008 году с 1,6 до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.