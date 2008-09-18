Первый винодел мира проведет в Киеве дегустацию грузинских вин

23 сентября, в 14:00, в Киеве, в гостинице "Hyatt" всемирно известный энолог доктор Донато Ланати, компания вин «Бадагони», ассоциация сомелье Украины и посольство Грузии в Украине проведут профессиональную дегустацию грузинских вин торговой марки «Бадагони». На дегустации будут присутствовать известные сомелье Украины, эксперты, журналисты, винные писатели, а так же общественные деятели Украины, знающие толк в вине. Они будут иметь возможность продегустировать девять наименований вин торговой марки «Бадагони».

По окончании профессиональной дегустации состоится официальный прием в честь гостей при участии лица компании «Бадагони» - известной грузинской певицы Лизы Багратиони и маэстро Ники Меманишвили.

Впервые профессиональная дегустация вин «Бадагони» была проведена доктором Донато Ланати этой весной в Риме, в гостинице “Cavalier Hilton”. Отзывы о мероприятии превзошли все ожидания экспертов вина.

Грузинские вина компании «Бадагони» с успехом продаются на Украине уже больше года.