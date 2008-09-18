На ПФТС упали акции "Райффайзен Банка Аваль" и "Стирола"
12:49, 18 сентября 2008Общество
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Торги были приостановлены
Фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями “Райффайзен Банк Аваль” и “Стирола” в связи с ценовой нестабильностью, сообщает сайт биржи.
Как отмечает ПФТС, снижение цены последнего соглашения по сравнению с ценой последнего соглашения предыдущей торговой сессии по акциям “Райффайзен Банк Аваль” составило 10,40%, по акциям «Стирола» - 12,28%.
Торги были приостановлены в 11.45.
В соответствии с критерием, утвержденным биржевым советом ПФТС, «ценовой нестабильностью» считается уменьшение цены соглашения по сравнению с ценой последнего соглашения предыдущей торговой сессии более чем на 10%.
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