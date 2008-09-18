На ПФТС упали акции "Райффайзен Банка Аваль" и "Стирола"

Фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями “Райффайзен Банк Аваль” и “Стирола” в связи с ценовой нестабильностью, сообщает сайт биржи.

Как отмечает ПФТС, снижение цены последнего соглашения по сравнению с ценой последнего соглашения предыдущей торговой сессии по акциям “Райффайзен Банк Аваль” составило 10,40%, по акциям «Стирола» - 12,28%.

Торги были приостановлены в 11.45.

В соответствии с критерием, утвержденным биржевым советом ПФТС, «ценовой нестабильностью» считается уменьшение цены соглашения по сравнению с ценой последнего соглашения предыдущей торговой сессии более чем на 10%.