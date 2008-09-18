Золото подорожало с рекордной скоростью
09:40, 18 сентября 2008Общество
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Инвесторы ищут альтернативу бумагам
Тройская унция золота по итогам торгов на бирже NYMEX подорожала с рекордной скоростью, повысившись в цене на 70 долларов (около 9%). Конечная цена составила 850 долларов за унцию, передает «Lenta.ru».
Показанный золотом рост стал рекордным в долларовом выражении и максимальным за девять лет в процентном выражении. Стремительный подъем цены на драгоценный металл стал возможным из-за беспокойства инвесторов относительно судьбы финансовых рынков, что вынудило их искать альтернативу ценным бумагам.
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