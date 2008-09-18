Золото подорожало с рекордной скоростью

Тройская унция золота по итогам торгов на бирже NYMEX подорожала с рекордной скоростью, повысившись в цене на 70 долларов (около 9%). Конечная цена составила 850 долларов за унцию, передает «Lenta.ru».

Показанный золотом рост стал рекордным в долларовом выражении и максимальным за девять лет в процентном выражении. Стремительный подъем цены на драгоценный металл стал возможным из-за беспокойства инвесторов относительно судьбы финансовых рынков, что вынудило их искать альтернативу ценным бумагам.