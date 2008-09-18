В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонской области сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в эти сутки в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы, восточный ветер порывами 15-20 м/с.

На 8.00 утра в Херсоне шел сильный дождь при ветре 7-12 м/с.

В следующие двое суток в области также ожидаются дожди.