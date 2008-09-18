В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение
09:30, 18 сентября 2008Общество
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Следующие двое суток - дожди
В Херсонской области сегодня объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в эти сутки в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы, восточный ветер порывами 15-20 м/с.
На 8.00 утра в Херсоне шел сильный дождь при ветре 7-12 м/с.
В следующие двое суток в области также ожидаются дожди.
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