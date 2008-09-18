Зарубежные фондовые рынки лихорадит третий день подряд

Торги в Азии сегодня открылись со значительного падения основных индексов.

Череда черных для инвесторов дней продолжается. На Шанхайской фондовой бирже начало торгов омрачилось обвалом композитного индекса на 4 процента. В минус ушли акции голубых фишек в Гонконге. Японский индекс в первые минуты торгов на Токийской бирже снизился более чем на 3%. Не добавляет оптимизма и тот факт, что Банк Японии за последние два дня вбросил на рынок более 65 миллиардов долларов для стабилизации финансовой ситуации, передает Эхо Москвы. До сих пор не понятно, возобновятся ли сегодня операции с ценными бумагами на российских площадках. Из-за обвала котировок накануне Федеральная служба по финансовым рынкам была вынуждена приостановить торги на неопределенный срок. Чиновники пошли на такую меру, чтобы инвесторы смогли переоценить последствия распродажи бумаг, спровоцировавшей кризис доверия в банковском секторе. Вместо торгов основные представители финансового сообщества собрались на экстренное совещание. Однако конструктивных решений, как отмечает газета «Коммерсант», выработать так и не смогли.