В украинской разведке опровергают заявления ФСБ о задержании сотрудников ведомства в оккупированном Крыму

Об этом сообщил представитель управления ГУР Вадим Скибицкий телефону в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

"Главное управление разведки опровергает информацию, которую сейчас распространяет ФСБ Российской Федерации, об участии подразделений военной разведки в террористической деятельности на территории оккупированного Крыма. Это во-первых. А во-вторых, конечно, как ФСБ назвала там сотрудников Главного управления разведки, - обычно мы не комментируем информацию о наших сотрудниках, но реально на сегодняшний день ни одного сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Федеральная служба России на территории Крыма не задерживала", - сказал он.

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Комментируя сообщение ФСБ о массированной огневой поддержке прорыва ДРГ, Скибицкий отметил, что украинская разведка внимательно изучила материалы, распространенные ФСБ, и отметил, что на сегодня на севере Крыма сосредоточены батальонные и ротные оперативно-тактические группы российских войск.

"Если бы с нашей стороны были применены тяжелая техника, бронетранспортеры, артиллерийские системы, то поверьте мне, уже бы Российская Федерация кричала об этом на весь мир 8 августа, а никакой реакции не было. И возникает другой вопрос: если там размещены подразделения регулярных вооруженных сил России, они никак не реагировали на так называемый прорыв диверсионных групп. Это больше похоже на сценарий каких-то учений, что действительно сейчас отрабатывается на территории Крыма", - выразил он мнение.

По словам Скибицкого, заявление ФСБ РФ о "ДРГ ВСУ в Крыму - это один из элементов подстрекательства и дестабилизации ситуации в Украине, "провокация, это элемент той "гибридной войны", которую сейчас ведет Российская Федерация против нас".

Напомним, Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержали группу граждан Украины, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму.