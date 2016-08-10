Оккупанты Крыма заявили о "негласном объявлении войны" после выдуманного ФСБ теракта на границе

Об этом заявил вице-спикер так называемого крымского парламента Ремзи Ильясов, передает РИА Новости.

"В соответствии с резолюцией ООН об определении агрессии, все это является актом агрессии, а учитывая, что за этой попыткой диверсии, попыткой государственного терроризма стоит министерство обороны Украины, это можно расценивать, по сути, как объявление войны", — сказал Ильясов.

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По его мнению, Россия оставляет за собой право "принять ответные меры в соответствии с национальной военной доктриной".

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.