Иностранные кредиты для украинских банков будут дорожать
Об этом заявил президент АУБ
Стоимость иностранных кредитов для украинских банков будет повышаться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО на пресс-конференции.
По его словам, ликвидность на международных рынках уменьшится в связи с банкротством двух крупнейших американских банков, вследствие чего увеличится дефицит свободных средств. «Этот эффект уже обозначился на мировых рынках и он еще будет длительным. Можно ожидать роста стоимости иностранных кредитов для украинских банков. На сколько они увеличатся, тяжело говорить», - сказал А.СУГОНЯКО.
Как утверждает президент Центра рыночных реформ Владимир ЛАНОВОЙ, тенденция роста кризиса на западе приведет к изъятию капитала из Украины. «Фондовые индексы и дальше будут падать – до конца года ситуация не изменится. Акции наших банков упали за этот год почти вдвое. Нам необходимо применить меры по привлечению иностранного капитала в Украину», - сказал В.ЛАНОВОЙ.
Он считает, что банки уже почувствовали подорожание внешних кредитов. На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения объема привлечения иностранных средств. «Иностранные банки вкладывают средства в свои дочерние предприятия, а банки с украинским капиталом уже перестают привлекать иностранные капиталы, потому что ставки по кредитам выросли. И не только из-за ликвидности, а и по причине падения кредитно-инвестиционных рейтингов Украины», - сказал В.ЛАНОВОЙ.