Иностранные кредиты для украинских банков будут дорожать

Стоимость иностранных кредитов для украинских банков будет повышаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО на пресс-конференции.

По его словам, ликвидность на международных рынках уменьшится в связи с банкротством двух крупнейших американских банков, вследствие чего увеличится дефицит свободных средств. «Этот эффект уже обозначился на мировых рынках и он еще будет длительным. Можно ожидать роста стоимости иностранных кредитов для украинских банков. На сколько они увеличатся, тяжело говорить», - сказал А.СУГОНЯКО.

Как утверждает президент Центра рыночных реформ Владимир ЛАНОВОЙ, тенденция роста кризиса на западе приведет к изъятию капитала из Украины. «Фондовые индексы и дальше будут падать – до конца года ситуация не изменится. Акции наших банков упали за этот год почти вдвое. Нам необходимо применить меры по привлечению иностранного капитала в Украину», - сказал В.ЛАНОВОЙ.

Он считает, что банки уже почувствовали подорожание внешних кредитов. На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения объема привлечения иностранных средств. «Иностранные банки вкладывают средства в свои дочерние предприятия, а банки с украинским капиталом уже перестают привлекать иностранные капиталы, потому что ставки по кредитам выросли. И не только из-за ликвидности, а и по причине падения кредитно-инвестиционных рейтингов Украины», - сказал В.ЛАНОВОЙ.