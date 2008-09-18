В современном городе - чем меньше центральной власти, тем лучше

05:18, 18 сентября 2008
Общество
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Аргументы политолога

Централизация власти в Киеве не отвечает современным европейским тенденциям местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политолог Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Управление Киевом: власть для киевлян или киевляне для власти”.

Комментируя позицию киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о необходимости уменьшения количества районов в столице в рамках проведения административно-территориальной реформы, эксперт заметил, что это не отвечает современным демократическим европейским тенденциям местного самоуправления, а также приведет к значительным неудобствам для жителей и увеличению аппарата чиновников.

“Современные европейские тенденции местного самоуправления связаны именно с децентрализацией власти на местах. Это позволяет людям самим максимально эффективно решать свои неотложные проблемы в важных сферах, таких как медицинское обеспечение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и тому подобное”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Он привел пример, что в большинстве европейских городов, которые по количеству жителей можно сравнить с Киевом, территориальных общин гораздо больше, чем в украинской столице.

При этом К.БОНДАРЕНКО сообщил, что, по оценкам экспертов, подавляющее большинство киевлян не поддерживают идею механического сокращения районов города.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет инициировать сокращение количества районов столицы с 10 до 5. По мнению мэра, в городе очень много районов и много начальников, при этом не все из этих начальников являются людьми компетентными.

29 августа Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен провести общественные слушания по вопросу уменьшения количества районов Киева.

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