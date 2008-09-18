Кабмин решил взять под защиту качество сельхозземель

Правительство приняло решение ввести ответственность за несоблюдение норм качественных показателей сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В Украине до сегодняшнего дня не урегулирован вопрос контроля за соблюдением норм качества сельскохозяйственных земель. Поэтому сегодня мы приняли проект нормативного акта, который очень жестко вводит ответственность за нарушение условий использования сельскохозяйственной земли, за нарушение посевных показателей, за нарушение главных аспектов, которые нужно использовать при обработке земли. Мы сегодня приняли документ, который не оставит без ответственности и без контроля ни один земельный участок, который неправильно обрабатывается или неправильно используется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.