ВР приняла изменения к Хозяйственному процессуальному кодексу

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения иска)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие законопроекта проголосовали 349 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечалось на сессии ВР, необходимость принятия данного закона обусловлена распространением случаев злоупотреблений со стороны судей при предпринятии мер по обеспечению иска, что предоставляет заинтересованным лицам юридические возможности для противоправного захвата управления предприятиями.

Законом вносятся изменения в статью 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно запрещения обеспечения иска путем вынесения хозяйственным судом постановлений об установлении запрещения на проведение собраний акционеров (участников) общества и принятия ими решений; предоставление регистратором, хранителем, депозитарием реестра владельцев именных ценных бумаг или информации об акционерах для проведения собраний акционеров; участия акционера (участника) в собраниях акционеров (участников) и определения правомочия общих собраний акционеров (участников).