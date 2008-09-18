Кто заплатит за радиоактивные отходы?

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся обращения с радиоактивными отходами».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 340 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено создание Фонда для обеспечения финансирования работ в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО), которые образуются на АЭС Украины и других предприятиях, в учреждениях и организациях Украины.

В нем предусмотрено, что те учреждения, организации и предприятия, которые генерируют РАО при функционировании РАО-образующих технологий, платят за дальнейшее обращение с радиоактивными отходами. Этот Фонд должен быть в составе государственного бюджета Украины.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон «Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами». «За» проголосовали 359 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.