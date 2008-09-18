Первый всеукраинский фестиваль кукольных театров идет в Запорожье

В Запорожье проходит первый всеукраинский фестиваль кукольных театров "Лялькова веселка".

Как передает корреспондент УНИАН, по информации организатора фестиваля - директора Запорожского театра кукол Анатолия КОЛБЫ, все участники фестиваля - профессиональные коллективы, работающие в театрах кукол Донецка, Ровно, Чернигова, Днепропетровска и других городов Украины - будут демонстрировать свои постановки на сцене Запорожского областного театра кукол в течение 5 дней.

Оценивать 9 творческих коллективов будут два жюри: профессиональное - из числа театроведов и преподавателей кафедр театрального искусства, которое пригласили возглавить народного артиста Украины Сергея ЕФРЕМОВА, и "детское" - из числа посетителей спектаклей.

Торжественное закрытие фестиваля и вручение наград победителям запланировано на 20 сентября.