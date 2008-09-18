Тимошенко: таможня уже исчерпала свой ресурс
02:04, 18 сентября 2008Общество
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Пора переходить на электронные системы
Кабинет министров сегодня на заседании утвердил концепцию создания многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабмине.
«Таможня уже исчерпала свой ресурс без определенных технических возможностей продолжать процесс легализации, и именно поэтому мы приняли программу «Электронная таможня», которая позволит выйти на новый уровень обслуживания экспорта-импорта», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер уверена, что переход на электронную систему таможенного оформления поставок товара позволит существенно увеличить в 2009 году доходы в бюджет.
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