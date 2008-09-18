Верховный Суд: самые проблемные - дела, касающиеся земли

Сегодня одними из наиболее проблемных для судов являются земельные споры.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда Украины, к такому заключению ВСУ пришел по результатам совместного с Советом судей Украины комплексного изучения работы местных и апелляционных судов, а также отдельных вопросов, касающихся осуществления судопроизводства и предоставления судам методической помощи с целью повышения уровня оперативности и качества рассмотрения дел.

Кроме того, как свидетельствует анализ судебной статистики, в прошлом году по делам, возникавшим по земельным правоотношениям, в апелляционном порядке было отменено и изменено 6,6 % решений местных судов (для сравнения: этот показатель по всем гражданским делам составляет всего 2,6%). Проблема приобретает особую остроту с учетом того, что земля является основным национальным богатством и выполняет важную социально-экономическую функцию.

В частности, говорится в сообщении пресс-службы, по результатам изучения состояния осуществления судопроизводства в судах Автономной Республики Крым были выявлены недостатки, которые допускают суды при рассмотрении земельных споров. В частности, выявлены случаи необоснованного признания судами права собственности на земельные участки по давности владения, предоставление в пользование земельных участков в размерах, которые превышают установленные законом. Неединичны случаи нарушения судами норм материального и процессуального права по делам о признании действительными договоров о разделе земельного участка, а также об отводе земельных участков.

Отдельные суды выдавали исполнительные документы на решение третейских судов о признании права собственности на земельные участки, принятые вне границ их подведомственности.

Итоги изучения состояния осуществления судопроизводства обсуждены на расширенном заседании президиума апелляционного суда, совета судей и коллегии территориального управления государственной судебной администрации с участием председателей местных судов и предложены пути устранения выявленных недостатков и улучшения работы. Судьям была оказана практическая и методическая помощь, как по вопросам правильного применения закона, так и по организации работы.

В связи с выявлением неединичных фактов нарушения законодательства, допущенных судами при рассмотрении земельных споров, ВСУ признал целесообразным изучить практику рассмотрения данной категории дел судами Киевской области. В частности, планируется проанализировать споры о праве собственности на земельные участки, относительно купли-продажи, аренды и пользования землей, о наследовании земельных участков, их отводе и тому подобное.

С целью обеспечения правильного и одинакового применения земельного законодательства Верховным Судом Украины также планируется предоставить судам разъяснения в соответствующем постановлении Пленума.