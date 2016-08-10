Черниговский суд отказался отстранить задержанного за взятку мэра Мены
Прокуратура Черниговской области обжалует решение суда, который отстранил от занимаемой должности задержанного за взятку Менского городского голову Геннадия Примакова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, на этой неделе суд в Чернигове отказал прокуратуре в ходатайстве отстранить Менского городского голову от должности в связи с расследованием дела по подозрению в получении взятки.
"На сегодня готовится апелляционная жалоба и решение суда будет обжаловано", - прокомментировал сотрудник пресс-службы.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля прокуратура области совместно с СБУ разоблачили во время получения неправомерной выгоды мэра Мены Примакова, который совместно с депутатом районного совета Валерием Гайдукевичем получили 1 тысячу долларов за содействие в выделении земельного участка.
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал задержание членов его партии на Черниговщине «политическими репрессиями» накануне довыборов в Верховную Раду, которые прошли 17 июля.
В СБУ прокомментировали, что дело не имеет политической составляющей.
Прокуратура требовала оставить подозреваемых под стражей, однако суд применил к ним меру пресечения в виде личного поручительства сроком на 60 дней и одновременно определил поручителей – четырех депутатов Верховной Рады от Радикальной партии.