Черниговский суд отказался отстранить задержанного за взятку мэра Мены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, на этой неделе суд в Чернигове отказал прокуратуре в ходатайстве отстранить Менского городского голову от должности в связи с расследованием дела по подозрению в получении взятки.

"На сегодня готовится апелляционная жалоба и решение суда будет обжаловано", - прокомментировал сотрудник пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля прокуратура области совместно с СБУ разоблачили во время получения неправомерной выгоды мэра Мены Примакова, который совместно с депутатом районного совета Валерием Гайдукевичем получили 1 тысячу долларов за содействие в выделении земельного участка.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал задержание членов его партии на Черниговщине «политическими репрессиями» накануне довыборов в Верховную Раду, которые прошли 17 июля.

В СБУ прокомментировали, что дело не имеет политической составляющей.

Прокуратура требовала оставить подозреваемых под стражей, однако суд применил к ним меру пресечения в виде личного поручительства сроком на 60 дней и одновременно определил поручителей – четырех депутатов Верховной Рады от Радикальной партии.