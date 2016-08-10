В Одесской области сгорело 200 тонн сена

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области, 9 августа в 7:29 в службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами села Шабо загорелось складское помещение с сеном.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 16-й и 45-й Государственных пожарно-спасательных частей, воинской части, дислоцированной в селе Беленькое, и местная пожарная команда Шабо. Подвоз воды осуществлялся приспособленной сельскохозяйственной техникой.

Читайте такжеНа Киевщине сгорела ферма, погибло 110 животных

В 9:43 пожар был локализован, в 14:56 - полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена крыша складского помещения и 200 тонн сена на общей площади 800 квадратных метров. Спасены расположенные рядом хранилища сена и соломы урожая 2016 года в объеме около 150 тонн.

Отмечается, что причиной возникновения пожара может быть самовозгорание сена.

К ликвидации пожара от оперативно-спасательной службы гражданской защиты привлекалось 2 единицы основной пожарной техники и 15 человек личного состава, а также 4 единицы техники других подразделений служб взаимодействия.