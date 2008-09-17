Генконсульство Украины в Италии подтверждает убийство двух украинок
В двух городах одной провинции
|Провинция Бергамо
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по подозрению в совершении этого преступления задержан бывший муж погибшей - 67-летний гражданин Италии.
По факту убийства местным подразделением карабинеров возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
По имеющимся в Генконсульстве данным, несколько позже в г. Локателло (провинция Бергамо) в собственном автомобиле была найдена мертвой 42-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, была украинкой. Представители итальянских правоохранительных органов не исключают связи между обоими случаями гибели отмеченных лиц.
Генконсульство Украины в Милане принимает меры с целью выяснения обстоятельств упомянутых событий и получения максимально полной информации относительно погибших. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.