Генконсульство Украины в Италии подтверждает убийство двух украинок

Генеральное консульство Украины в Милане подтвердило обнародованную в СМИ информацию об убийстве 43-летней гражданки Украины, тело которой было найдено утром 17 сентября с.г. на севере Италии в местечке Вилла д’Адда (провинция Бергамо).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по подозрению в совершении этого преступления задержан бывший муж погибшей - 67-летний гражданин Италии.

По факту убийства местным подразделением карабинеров возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

По имеющимся в Генконсульстве данным, несколько позже в г. Локателло (провинция Бергамо) в собственном автомобиле была найдена мертвой 42-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, была украинкой. Представители итальянских правоохранительных органов не исключают связи между обоими случаями гибели отмеченных лиц.

Генконсульство Украины в Милане принимает меры с целью выяснения обстоятельств упомянутых событий и получения максимально полной информации относительно погибших. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.