"Сожгли до тла": адвокат "бриллиантового прокурора" заявил о поджоге своего загородного дома

Защитник Шапакина сообщил об этом в Facebook.

"В процессе осуществления мер обеспечения безопасности по моей охране, а также охране жилья и имущества, которые осуществляются Службой безопасности Украины, как уже известно, 12 июля 2016 года был обстрелян легковой автомобиль, которым пользовалась моя жена, а сегодня ночью был сожжен дотла мой загородный дом, во дворе которого ранее было совершено покушение на мою жизнь с помощью боевых гранат", - заявил Козаченко.

Адвокат отметил, что накануне совершения двух последних преступлений он неоднократно как письменно, так и устно обращался к СБУ с требованием обеспечить охрану имущества.

"27 июля 2016 года в Генеральную прокуратуру Украины мною подано заявление о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту неприменения достаточных мер безопасности по охране имущества Службой безопасности Украины, что повлекло тяжкие последствия - ст.380 УК Украины. Это заявление до сих пор по существу не рассмотрено", - добавил адвокат.

Также Козаченко отметил, что недавно с соответствующими заявлениями об активизации досудебного расследования обращался к президенту и премьер-министру Украины.

"Совершение преступлений в процессе осуществления мер безопасности Службой безопасности Украины свидетельствует об абсолютной уверенность преступников в их безнаказанности и надежной информированности о фактическом отсутствии мер безопасности по охране имущества", - добавил адвокат.

Читайте такжеСуд отказал одному из "бриллиантовых прокуроров" Шапакину в возврате 6,4 миллиона залога

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.