"Признать экстремистским": YouTube заблокировал видео с комбатом "Правого сектора" по требованию Роскомнадзора

Об этом сообщает "Детектор М" со ссылкой на сайт «Накипело».

Официальное сообщение об этом от YouTube поступило на почту редакции 2 августа.

«Компания YouTube получила сообщение от службы Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи) о том, что некоторые материалы на Вашем сайте нарушают Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации N149-ФЗ». Указанный URL был добавлен в список запрещенных материалов», - сообщил ресурс.

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При этом в письме не значились какие-либо упоминания или ссылки на судебные решения, которые подкрепляли бы просьбу ведомства РФ.

Видео, которое российское ведомство признало экстремистским, рассказывает о комбате Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» с позывным «Черный», о его деятельность в батальоне и о ходе войны на Донбассе.

Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) внесла в черный список страницы из электронной библиотеки Wikiteka, которая является дочерним предприятием Wikipedia.