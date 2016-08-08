СБУ уличила госпредприятие по переработке лома в хищении 10 миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Схему хищения государственного имущества в особо крупных размерах во время переработки военного оборудования изобличила в Днепре Служба безопасности Украины. Руководство днепровского государственного предприятия по переработке металлолома и отходов принимало на утилизацию списанные металлические изделия с содержанием золота, серебра, меди и палладия», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, лаборатория предприятия определяла заниженные объемы извлечения драгоценных и цветных металлов, после чего отходы отправлялись на переработку в коммерческую структуру из Покровска (бывший Красноармейск) Донецкой области.

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«Там делки перерабатывали металлолом и возвращали в пользу государства значительно заниженный процент драгоценных и цветных металлов. Незаконный доход, возникший в результате внесения в финансово-хозяйственную документацию ложных данных, оставался в распоряжении владельцев коммерческой структуры и распределялся между участниками преступной сделки. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели причинить ущерб государству на более чем 10 млн грн», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что СБУ, прокуратура и полиция провели одновременные обыски на задействованных в противоправной схеме предприятиях Днепра и Покровска.

В результате было изъято более 380 кг драгоценных металлов стоимостью до 6 млн грн, свыше 10 тонн цветных металлов стоимостью более 1 млн грн, несколько тонн металлсодержащего сырья, средства тайного снятия информации, оружие и финансово-хозяйственную документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.