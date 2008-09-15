СБУ возбудила "кокаиновое дело"

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту изъятия на иностранном корабле в одесском порту 11 килограммов кокаина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками Службы безопасности во взаимодействии с работниками Южной региональной таможни и Государственной пограничной службы Украины в результате спецоперации изъято из незаконного международного оборота наркотических средств более 11 кг кокаина.

14 сентября этого года в Одесском морском торговом порту во время осмотра судна Amfitrite 1, прибывшего из одной из латиноамериканских стран в Украину, в тайнике, оборудованном в машинном отделении, правоохранители выявили пакеты с порошком коричневого цвета. Экспертами установлено, что в пакетах содержится наркотическое вещество - кокаин.

В результате тесного сотрудничества правоохранительных органов одесского региона из незаконного оборота изъята крупная партия особо опасного наркотика, стоимость которой по ценам “черного рынка” составляет более 1 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины, основным грузом на корабле Amfitrite 1 под флагом Панамы, который следовал по маршруту Боливар (Эквадор) – Сеута (Испания) – Одесса, были указаны 4627 тонн бананов.