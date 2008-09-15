Прокуратура вернула землю 10 жителям Бахчисарая

Прокуратура Крыма вернула 10-ти гражданам незаконно изъятые Бахчисарайским городским советом земельные участки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, участки у бахчисарайцев были изъяты без их ведома.

«Решение горсовета принято на основе добровольного отказа 36 землевладельцев от участков, однако, как выяснилось в ходе проверки, треть из них не подавала в орган местной власти заявлений о прекращении права собственности», - отмечается в сообщении.

В связи с этим прокуратура внесла протест на решение Бахчисарайского горсовета. «Поскольку 10 из 36-ти бахчисарайцев не намеревались расставаться с собственностью, прокуратура потребовала отменить решение в части изъятия у них участков», - отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В настоящее время прокурорский протест удовлетворен.