В Генпрокуратуре заявили об изъятии документов в НАБУ во время обыска

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура Украины расследует факт незаконного прослушивания физического лица в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ. С целью отыскания и изъятия документов, которые позволят установить виновных лиц, ГПУ проведена выемка документов. Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

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По информации СМИ, следователи предъявили решение суда о проведении обыска. Основанием стало расследование о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ телефонных разговоров. Чьи разговоры прослушивали, не сообщается, поскольку НАБУ не пускает следователей. На место событий вызвали силовиков спецподразделения "Альфа".