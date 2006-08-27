Три человека погибли в столкновении Форда с молоковозом

Вчера в 14.30 возле пгт Березное Менского района Черниговской области на 40-ом км автодороги “Чернигов - Мена - Новгород-Сиверский” на перекрестке с автодорогой “Городище – Стольное” в результате столкновения пассажирского микроавтобуса "Форд-Транзит" и молоковоза "ГАЗ-53" погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Черниговской области.

Всего за сутки в Украине зарегистрировано 138 ДТП, в которых погибли 18 человек и 178 - травмированы.