В рамках расследования убийства Шеремета допрошено более 500 свидетелей - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На данный момент уже допрошено более 500 свидетелей в указанном уголовном производстве», - заявил он.

Шевченко отметил, что следствие продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения.

«Действительно, оперативный блок сказал, что на данное время еще более 140 терабайт изъятого видео просматривается, обрабатывается. Соответственно, с учетом полученной информации, мы дальше смотрим, куда двигаться, т. е. что именно искать. К сожалению, на данное время мы не установили тех лиц, но работа движется и нам есть что отрабатывать», - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.