В рамках расследования убийства Шеремета допрошено более 500 свидетелей - ГПУ
В уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета уже допрошено более 500 свидетелей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На данный момент уже допрошено более 500 свидетелей в указанном уголовном производстве», - заявил он.
Шевченко отметил, что следствие продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения.
«Действительно, оперативный блок сказал, что на данное время еще более 140 терабайт изъятого видео просматривается, обрабатывается. Соответственно, с учетом полученной информации, мы дальше смотрим, куда двигаться, т. е. что именно искать. К сожалению, на данное время мы не установили тех лиц, но работа движется и нам есть что отрабатывать», - добавил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.