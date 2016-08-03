Геращенко озвучил главную версию убийства Шеремета (видео)

Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в эфире 5 канала.

По его словам, убийство Шеремета - показательное, в форме теракта, опасного для жизни других лиц.

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"Сегодня изучается много версий... Одна из ведущих версий - убийство Павла Шеремета демонстративное, для того, чтобы внести какой-то беспорядок в государственный строй. Чтобы столкнуть лбами общество с властью по примеру, который был с убийством Георгия Гонгадзе", - рассказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился. Взрывное устройство, которое взорвало автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

22 июля дело было передано в главное следственное управление МВД, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Тогда же СМИ выложили видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.