Доллар возвращает утраченные позиции
08:47, 15 сентября 2008Общество
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С чем связано удешевление гривни
К новому году, по прогнозам, американская валюта перейдет отметку 5 гривен.
Удешевление национальной валюты связано прежде всего с подорожанием газа, снижением мировых цен на металл и замедлением темпов роста прямых инвестиций. Об єто пишут «Контракты».
На мировом рынке доллар подорожал, курс евро к американской валюте снизился до минимального уровня за 7 месяцев.
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