Доллар возвращает утраченные позиции

08:47, 15 сентября 2008
Общество
2119 0

С чем связано удешевление гривни

К новому году, по прогнозам, американская валюта перейдет отметку 5 гривен.

Удешевление национальной валюты связано прежде всего с подорожанием газа, снижением мировых цен на металл и замедлением темпов роста прямых инвестиций. Об єто пишут  «Контракты».

На мировом рынке доллар подорожал, курс евро к американской валюте снизился до минимального уровня за 7 месяцев.

ICTV

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter