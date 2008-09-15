Доллар возвращает утраченные позиции

К новому году, по прогнозам, американская валюта перейдет отметку 5 гривен.

Удешевление национальной валюты связано прежде всего с подорожанием газа, снижением мировых цен на металл и замедлением темпов роста прямых инвестиций. Об єто пишут «Контракты».

На мировом рынке доллар подорожал, курс евро к американской валюте снизился до минимального уровня за 7 месяцев.

ICTV