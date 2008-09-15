ФРС США объявила о мерах по поддержанию финансового рынка

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая в стране функции центробанка, объявила о дополнительных мерах по поддержанию финансового рынка. ФРС расширит класс активов, под залог которых банки - первичные дилеры могут занимать у федерального резерва. ФРС также увеличит объем средств, размещаемых на еженедельных аукционах в рамках программы срочного кредитования TSLF, в ходе которой ФРС предоставляет брокерам в кредит казначейские облигации США. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Федеральной резервной системы.

Действия ФРС США стали ответом на новые вызовы в финансовой системе страны. Американские власти и банкиры Уолл-Стрит уже несколько дней ведут экстренные переговоры по спасения банка Lehman Brothers. Банк оказался на грани банкротства, после того как потерпел многомиллиардные убытки по вложениям в рынок рисковой ипотеки subprime и ее производные.

РосБизнесКонсалтинг