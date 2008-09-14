Катастрофа Боинга: про теракт никто не говорит, но похоже на взрыв

К выяснению обстоятельств катастрофы "Боинга", разбившегося в Перми, будут привлечены взрывотехники и специалисты 13-го НИИ Минобороны, который занимается расследованием крушений военных самолетов и вертолетов. Об этом РИА Новости сообщил источник в госкомиссии по расследованию причин катастрофы лайнера.

Упавший "Боинг" развалился на мелкие части, крупных фрагментов фюзеляжа почти не осталось. Это обстоятельство может указывать на то, что самолет взорвался в воздухе.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на воздушном транспорте, повлекшие смерть двух и более лиц". Версию теракта никто из официальных представителей и неофициальных источников информагентств не выдвигает.