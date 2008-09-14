Список погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми
Среди пассажиров - 7 детей
Список погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми
Пассажиры:
1. Абдуллаев Раффиг, дата рождения 20.06.1960
2. Афонасенков, 09.04.1984
3. Александрова Екатерина, 01.02.1970
4. Атлан Эрик
5. Азизов Маммадали, 14.03.1958
6. Бадиров Анвар, 26.12.1951
7. Береснева Ольга, 02.08.1983
8. Бирловская Наталья, 12.03.1971
9. Болотов Владислав, 16.06.1962
10. Брюханова Людмила, 13.03.1959
11. Деменев Олег, 26.07.1967
12. Ефремов Дмитрий, 24.03.1973
13. Фанг Фанг, 30.08.1982
14. Голомонзин Михаил
15. Голуб Вадим, 21.06.1972
16. Игнатьев Александр, 18.04.1971
17. Иванова Ольга, 03.08.1984
18. Ижболдин Сергей, 22.10.1971
19. Джалалов Акиф, 18.09.1949
20. Каракулов Сергей, 29.06.1977
21. Хачапуридзе Владимир, 12.05.1976
22. Кочак Левент Нури, 30.10.1954
23. Кузмичев Олег, 04.05.1972
24. Кузнецова Яна, 17.06.1999
25. Кутманов Илья, 27.06.1983
26. Лаптева Светлана, 19.04.1979
27. Лозинский Владимир, 24.02.1972
28. Лызов Александр, 03.07.1981
29. Лызова Мария, 19.02.1984
30. Максименко Юлия
31. Сафонова Мария, 23.05.1985
32. Мартинаццо Томасо
33. Медведев Максим, 14.01.1976
34. Медведева Гюзель, 04.10.1973
35. Медведева Татьяна, 09.01.1968
36. Мирзаева Нурида, 10.01.1986
37. Мишко Петр, 10.06.1983
38. Нахумов Ифраим, 16.10.1972
39. Нахумова Голда, 09.03.1984
40. Нахумов Илья, 08.05.2001
41. Нахумова Ева, 03.11.2003
42. Носкова Елизавета, 12.06.1951
43. Новожилов Сергей, 17.06.1972
44. Никулин Вадим, 04.10.1974
45. Опарин Алексей, 31.05.1980
46. Османов Таги, 09.06.1994
47. Петрова Ольга, 14.06.1961
48. Плессер Максим, 18.06.1982
49. Погодин Владимир, 05.07.1951
50. Полыгалов Дмитрий, 03.11.1954
51. Попов Николай, 11.09.1975
52. Попова М., 10.06.1985
53. Редькин Вадим
54. Сафиев Исмагил, 13.02.1976
55. Санкин Евгений, 15.06.1958
56. Санкина Людмила, 25.09.1955
57. Сенкевич Сергей, 17.02.1981
58. Севастьянова Ксения, 23.01.1986
59. Шабанов Агил, 02.01.1967
60. Шамберева Ольга, 26.08.1975
61. Шлейкова Елена, 03.11.1970
62. Симонова Галина, 26.10.1975
63. Собек Христиан, 15.04.1973
64. Солодникова Елена
65. Спивак Александр, 27.06.2002
66. Спивак Анна, 03.06.1976
67. Спивак Яков, 28.07.1976
68. Светлакова Ирина, 18.08.1984
69. Тарасова Марина, 21.07.1962
70. Тарасова Яна, 31.12.1981
71. Тайметов Бабир, 25.07.1982
72. Трофимов Александр, 27.06.1963
73. Устинова Софья, 13.01.1980
74. Яшманов Олег, 09.02.1967
75. Яшманов Семен, 30.07.2004
76. Яшманов Марк Олегович 2007 г.
77. Юдин Сергей, 03.05.1967
78. Юдина Валерия, 06.06.2005
79. Югас Людмила, 08.12.1957
80. Залазаева Ольга, 22.11.1980
81. Четыркина Елена
82. Трошев Геннадий, 14.03.1947
Экипаж:
Командир - Медведев Родион Михайлович
Второй пилот - Аллабердин Рустам Рафаилович
Бортпроводник - Широкова А.Д.
Бортпроводник - Норицина Т.В.
Бортпроводник - Яковлева А.Ю.
Бортпроводник - Кучма О.В.
(Список составлен региональным МЧС России. Проверяется информация о том, что, возможно, три человека, которые приобрели билеты на этот рейс, не прошли регистрацию и, следовательно, не сели в самолет).