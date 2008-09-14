Список погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми

Пассажиры:

1. Абдуллаев Раффиг, дата рождения 20.06.1960

2. Афонасенков, 09.04.1984

3. Александрова Екатерина, 01.02.1970

4. Атлан Эрик

5. Азизов Маммадали, 14.03.1958

6. Бадиров Анвар, 26.12.1951

7. Береснева Ольга, 02.08.1983

8. Бирловская Наталья, 12.03.1971

9. Болотов Владислав, 16.06.1962

10. Брюханова Людмила, 13.03.1959

11. Деменев Олег, 26.07.1967

12. Ефремов Дмитрий, 24.03.1973

13. Фанг Фанг, 30.08.1982

14. Голомонзин Михаил

15. Голуб Вадим, 21.06.1972

16. Игнатьев Александр, 18.04.1971

17. Иванова Ольга, 03.08.1984

18. Ижболдин Сергей, 22.10.1971

19. Джалалов Акиф, 18.09.1949

20. Каракулов Сергей, 29.06.1977

21. Хачапуридзе Владимир, 12.05.1976

22. Кочак Левент Нури, 30.10.1954

23. Кузмичев Олег, 04.05.1972

24. Кузнецова Яна, 17.06.1999

25. Кутманов Илья, 27.06.1983

26. Лаптева Светлана, 19.04.1979

27. Лозинский Владимир, 24.02.1972

28. Лызов Александр, 03.07.1981

29. Лызова Мария, 19.02.1984

30. Максименко Юлия

31. Сафонова Мария, 23.05.1985

32. Мартинаццо Томасо

33. Медведев Максим, 14.01.1976

34. Медведева Гюзель, 04.10.1973

35. Медведева Татьяна, 09.01.1968

36. Мирзаева Нурида, 10.01.1986

37. Мишко Петр, 10.06.1983

38. Нахумов Ифраим, 16.10.1972

39. Нахумова Голда, 09.03.1984

40. Нахумов Илья, 08.05.2001

41. Нахумова Ева, 03.11.2003

42. Носкова Елизавета, 12.06.1951

43. Новожилов Сергей, 17.06.1972

44. Никулин Вадим, 04.10.1974

45. Опарин Алексей, 31.05.1980

46. Османов Таги, 09.06.1994

47. Петрова Ольга, 14.06.1961

48. Плессер Максим, 18.06.1982

49. Погодин Владимир, 05.07.1951

50. Полыгалов Дмитрий, 03.11.1954

51. Попов Николай, 11.09.1975

52. Попова М., 10.06.1985

53. Редькин Вадим

54. Сафиев Исмагил, 13.02.1976

55. Санкин Евгений, 15.06.1958

56. Санкина Людмила, 25.09.1955

57. Сенкевич Сергей, 17.02.1981

58. Севастьянова Ксения, 23.01.1986

59. Шабанов Агил, 02.01.1967

60. Шамберева Ольга, 26.08.1975

61. Шлейкова Елена, 03.11.1970

62. Симонова Галина, 26.10.1975

63. Собек Христиан, 15.04.1973

64. Солодникова Елена

65. Спивак Александр, 27.06.2002

66. Спивак Анна, 03.06.1976

67. Спивак Яков, 28.07.1976

68. Светлакова Ирина, 18.08.1984

69. Тарасова Марина, 21.07.1962

70. Тарасова Яна, 31.12.1981

71. Тайметов Бабир, 25.07.1982

72. Трофимов Александр, 27.06.1963

73. Устинова Софья, 13.01.1980

74. Яшманов Олег, 09.02.1967

75. Яшманов Семен, 30.07.2004

76. Яшманов Марк Олегович 2007 г.

77. Юдин Сергей, 03.05.1967

78. Юдина Валерия, 06.06.2005

79. Югас Людмила, 08.12.1957

80. Залазаева Ольга, 22.11.1980

81. Четыркина Елена

82. Трошев Геннадий, 14.03.1947

Экипаж:

Командир - Медведев Родион Михайлович

Второй пилот - Аллабердин Рустам Рафаилович

Бортпроводник - Широкова А.Д.

Бортпроводник - Норицина Т.В.

Бортпроводник - Яковлева А.Ю.

Бортпроводник - Кучма О.В.

(Список составлен региональным МЧС России. Проверяется информация о том, что, возможно, три человека, которые приобрели билеты на этот рейс, не прошли регистрацию и, следовательно, не сели в самолет).