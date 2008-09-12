На частной шахте в Луганской области погибли двое горняков

В селе Червоный Кут Антрацитовского района Луганской области на частном предприятии шахтоучасток “Запорожская-Комсомольская” погибли двое горняков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 2:15 на горизонте 190 метров были найдены без признаков жизни двое горняков, которые осуществляли обследование закрытых лав. В 4:30 их тела были подняты на поверхность.

Предварительная причина гибели – отравление неустановленным газом.