Порошенко присудил Жадану премию "Украинская книга года"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 2016 году звание лауреата премии в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы» присуждено одному из самых популярных и известных в мире украинских писателей Сергею Жадану за книгу «Месопотамия» и издательству «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», которое ее издало.

За весомый вклад в развитие украиноведения награждена автор издание «Украинские народные головные уборы» Галина Стельмащук и «Издательство «Априори», которое издало книгу.

Читайте такжеВ Польше Савченко получила престижную премию "Орел" Яна Карского за "силу духа"

В номинации «За содействие в воспитании подрастающего поколения» звание лауреата премии президента «Украинская книга года» получили автор Виталий Рогожа и «Издательско-книготорговая компания «Саммит-книга» за книжное издание «Запороги: роман-трилогия» – часть 1 «Петр Сагайдачный».

Как сообщалось, согласно указу президента от 16 декабря 2009 года № 1058, в Украине учреждена ежегодная премия президента «Украинская книга года». Ее цель - отметить авторов, издательства и издательские организации, которые внесли значительный вклад в популяризацию украинской книги и развитие отечественного издательского дела.

На соискание премии выдвигаются книжные издания на украинском языке, изданные в Украине в течение последних трех лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание премии. Лауреатам премии выплачивают денежную часть премии, размер которой составляет 100 тыс. грн. При этом 50% денежной части премии выплачивают автору произведения, 50% – издательству или издательской организации.