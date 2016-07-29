МИД о поездке французских депутатов в оккупированный Крым: проявление сознательной поддержки агрессии РФ

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

Отмечается, что «вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны французские политики демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией своего государства, которое твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Рассматриваем действия этих политиков как проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины, одобрение ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове», - говорится в сообщении.

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«Мы в очередной раз требуем от всех иностранных граждан четко придерживаться законодательства Украины. Нарушителей привлекут к ответственности, в т.ч. через применение определенных законодательством ограничений, в частности запрета на въезд на территорию Украины», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 29-30 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани снова будет находится в оккупированном Крыму.