Французские депутаты спустя год снова засобирались в оккупированный Крым

Визит состоится с 29 по 31 июля, передает РИА Новости.

"В составе делегации будут присутствовать те, кто уже посещал Крым в прошлый раз, а также шесть человек, которые до этого не были в Крыму. Я думаю, все это свидетельствует о том, что те санкции, которые были приняты против России — в частности, по свидетельствам тех, кто посетил Крым — доказали свою полную неэффективность", — сказал Мариани в ходе переговоров со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

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По словам депутата, французская делегация встретится с "главой" аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, "председателем государственного совета" Владимиром Константиновым, "прокурором" Натальей Поклонской и "губернатором" Севастополя Сергеем Меняйло.

Напомним, 26 января Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала законной практику введения санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том числе – Крым.