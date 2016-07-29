Информационно-туристический центр Львова отметили сертификатом TripАdvisor

Это означает, что абсолютное количество путешественников со всего мира, которые воспользовались сервисом львовского ЦТИ, отметили его как безупречный, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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"Эта награда пришла к нам не случайно. Мы много работали над улучшением сервиса, в частности информационного. В рамках кампании "Приветливый город", инициированной городским советом в 2012 году, мы установили критерии качества сервиса "5 звезд" и работали с учреждениями индустрии гостеприимства по внедрению высоких стандартов обслуживания. Поэтому то, что мы имеем сегодня во Львове хороший сервис - это результат тяжелой командной работы всех игроков туристического кластера", - отметила начальник управления туризма Галина Малец.

"Сертификатом от TripАdvisor награждают тех, кто неизменно придерживается высоких стандартов качества в обслуживании своих посетителей и предоставляет первоклассный сервис. Будем стараться и впредь соответствовать этим высоким стандартам, совершенствоваться, чтобы стать еще лучше", - пообещал и.о. директора Центра туристической информации Владимир Площанский.

Это предоставляет потенциальному гостю больше причин, чтобы выбрать именно этот ЦТИ среди многих других, объясняет сервис TripАdvisor.

TripAdvisor - американский сайт, позволяющий своим пользователям спланировать предстоящее путешествие в любую страну мира на основе отзывов зарегистрированных пользователей, которые они оставляют на сайте. С 2010 года сертификатом качества награждаются предприятия гостиничного и туристического бизнеса, которые предоставляют первоклассное обслуживание.