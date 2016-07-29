Информационно-туристический центр Львова отметили сертификатом TripАdvisor
TripАdvisor наградил Центр туристической информации (ЦТИ) Львова сертификатом отличного качества.
Это означает, что абсолютное количество путешественников со всего мира, которые воспользовались сервисом львовского ЦТИ, отметили его как безупречный, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
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"Эта награда пришла к нам не случайно. Мы много работали над улучшением сервиса, в частности информационного. В рамках кампании "Приветливый город", инициированной городским советом в 2012 году, мы установили критерии качества сервиса "5 звезд" и работали с учреждениями индустрии гостеприимства по внедрению высоких стандартов обслуживания. Поэтому то, что мы имеем сегодня во Львове хороший сервис - это результат тяжелой командной работы всех игроков туристического кластера", - отметила начальник управления туризма Галина Малец.
"Сертификатом от TripАdvisor награждают тех, кто неизменно придерживается высоких стандартов качества в обслуживании своих посетителей и предоставляет первоклассный сервис. Будем стараться и впредь соответствовать этим высоким стандартам, совершенствоваться, чтобы стать еще лучше", - пообещал и.о. директора Центра туристической информации Владимир Площанский.
Это предоставляет потенциальному гостю больше причин, чтобы выбрать именно этот ЦТИ среди многих других, объясняет сервис TripАdvisor.
TripAdvisor - американский сайт, позволяющий своим пользователям спланировать предстоящее путешествие в любую страну мира на основе отзывов зарегистрированных пользователей, которые они оставляют на сайте. С 2010 года сертификатом качества награждаются предприятия гостиничного и туристического бизнеса, которые предоставляют первоклассное обслуживание.