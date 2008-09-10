Пострадавших от наводнения еще и обворовывают

В Ивано-Франковской области СБУ выявила факты коррупции при распределении субвенций пострадавшим от наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сельский председатель одного из сел Рожнятовского района, используя свое служебное положение, вопреки порядку обследования имущества, поврежденного в результате стихийного бедствия, подала в Рожнятовскую райгосадминистрацию неправдивые сведения о пострадавших от наводнения, что позволило советнику председателя Рожнятовского районного совета, который также является депутатом областного совета, незаконно получить две путевки на оздоровление членов семьи в МДЦ “Артек”.

По данному факту спецподразделением по борьбе с коррупцией Управления СБУ составлен и направлен в Ивано-Франковский городской суд протокол о нарушении требований п. “г” ч. 1 ст. 5 Закона “О борьбе с коррупцией”, которое совершила председатель сельсовета, предоставив недостоверную информацию руководству Рожнятовской РГА, и протокол о нарушении требований п. “а” ч. 2 ст. 1 Закона “О борьбе с коррупцией”, которое совершила советник председателя Рожнятовского районного совета, депутат Ивано-Франковского областного совета, незаконно получив, в связи с выполнением функций государства, материальные блага.