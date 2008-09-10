Федерация работодателей просит не допустить конфронтации с Россией

Федерация работодателей Украины просит правительство не допустить разворачивания торгово-экономической конфронтации между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом говорится в открытом обращении ФРУ к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ, а также к лидерам политических сил за подписью главы Федерации Юрия БОЙКО, которым располагает УНИАН.

ФРУ, в частности, отмечает, что правительство России уже поручило Минэкономразвития, Минфину и Минсельхозу разработать предложения по обеспечению защиты российского рынка в связи с вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

«В первую очередь, идет речь о пересмотре режима существующей свободной торговли между РФ и Украиной по отдельным группам товаров», – говорится в обращении.

В этой связи ФРУ подчеркивает, что усиление ограничительных торгово-экономических санкций со стороны России приведет к значительному ослаблению таких экспортно-ориентированных на РФ отраслей, как мясомолочная, машиностроительная и металлопрокат.

ФРУ прогнозирует, что в случае реализации конфликтного сценария в отношениях с Россией Украине грозят прямые потери экспортных поставок на сумму около 2 млрд. долл. в год. И это с учетом того, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины за первое полугодие 2008 года составило 9,8 млрд. долл., в годовом выражении оно может вырасти на 10% - с 19 до 21 млрд. долл.

«ФРУ требует от всех политиков и представителей власти в отношениях с Россией руководствоваться не политикой и эмоциями, а только прагматизмом и национальными интересами. Украина не может позволить себе заплатить за какое-либо политическое противостояние с Россией сотни миллионов долларов убытков собственных производителей, банкротством предприятий и утратой тысячи рабочих мест», – отмечается в обращении.

При этом ФРУ выражает готовность предоставить правительству всестороннюю поддержку на переговорах с правительством России для нормализации развития торгово-экономических отношений.