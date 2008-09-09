На Печерске произошло столкновение с застройщиками

Сегодня в Киеве произошли столкновения между местными жителями и застройщиками стадиона на ул. Панаса Мирного, 11.

Как сообщает сайт “Сохрани старый Киев”, местные жители и общественные активисты, которые протестовали против строительства стадиона, были избиты.

По словам местных жителей, около 9.00 стадион Киевского национального университета технологий и дизайна окружили вооруженные спецсредствами неизвестные лица в боевом снаряжении (бронежилеты, каски и т.п.), которые не пускали людей на территорию стадиона, угрожая применить силу. Под их охраной рабочие начали разрушать стадион. Автогеном были срезаны спортивные сооружения, на территорию были завезены бетонные блоки.

При этом неизвестные лица не показывали никаких документов, утверждают местные жители.

Как сообщает сайт, около 13.00 при попытке местных жителей пройти на стадион к ним была применена сила. Несколько женщин получили травмы, один из протестующих был избит, после чего неизвестные в форме понесли его к автомобилю "Ланос" с надписями “Холдинг охранных предприятий "Шериф". За этим наблюдал, но не вмешивался, сотрудник милиции.

Как сообщают жители, схваченного силой посадили в упомянутое авто и попробовали вывезти. Однако движение автомобиля по улице было заблокировано автомобилем протестующих, и после того, как прибыл наряд милиции, схваченного выпустили из машины.

В то же время милиция "охранников" не задержала.

После этого неизвестные и рабочие покинули стадион, без препятствий со стороны милиции.