Чтобы контролировать "двойных граждан", нужен запрос в Россию

Кабинет министров Украины держит под контролем ситуацию с двойным гражданством – украинским и российским – в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, правительство сделало запрос в соответствующие органы Российской Федерации о количестве граждан в Крыму, которые могут иметь двойное гражданство. Г.НЕМЫРЯ отметил, что соответствующий запрос был направлен сразу же после того, как появилась первая информация о фактах двойного гражданства.