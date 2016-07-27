Как в Киеве сегодня проходил "крестный поход" УПЦ МП (фоторепортаж)

Участники шествия начали собираться в центре Киева утром 27 июля. Также на Европейскую площадь начали съезжаться противники шествия.

В то же время сегодня в столице были усилены меры безопасности - всего к охране правопорядка в Киеве во время "крестного хода" привлекли 6 тыс. силовиков.

При этом все проходы и проезды на Европейскую площадь были перекрыты металлическими сетками, а на Крещатике со стороны Майдана Незалежности правоохранители установили металлоискатели для проверки граждан.

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Из центра колонна прошла до Владимирской горки, где прошел молебен участников шествия.

Были во время шествия "замечены" и известные экс-регионалы - Вадим Новинский, Юрий Бойко и другие.

После молебна верующие пошли "крестным ходом" к Киево-Печерской лавре, где продолжатся мероприятия УПЦ МП по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон".