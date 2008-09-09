Немцы в Украине - 20 лет возрождения

10 сентября в 15.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Немецкое меньшинство в Украине - 20 лет возрождения культуры и идентичности», посвященная Всеукраинскому фестивалю немецкой культуры в рамках недель немецкой культуры.

Лидеры немецких общественных организаций Украины расскажут о:

- вкладе немецкого меньшинства в Украине в празднование «Недель немецкой культуры»;

- о результатах 20-летней работы по возрождению культуры и идентичности;

- о подготовке мероприятий к траурной дате - 70-летию депортации немцев из Украины.

Участники: Жан-Пьер Фрели, руководитель отдела культуры Посольства Германии; Людмила Коваленко, руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль»; Георгий Мозер, председатель Совета немцев Украины; Ирина Роот, зам.ген.директора БФ «Общество Развития»; Владимир Лейсле председатель ВО «Немецкая молодежь в Украине»; Светлана Цех, руководитель НМКЦ "Deutsche Quelle"

(ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 239-31-54; 239-31-45. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.