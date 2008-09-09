Общенациональная премия "Чудо-ребенок" будет искать номинантов

10 сентября в 13.30 в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная учреждению общенациональной ежегодной премии "Чудо-ребенок".

Цель премии - поиск и награждение самых талантливых детей Украины, которые уже достигли успеха и признания как в Украине, так и за ее границами.

Премия „Чудо-ребенок” охватывает всех детей Украины в возрасте от 4-х до 13-ти лет, имеющих уникальные и особенные способности.

Торжественная церемония награждения запланирована на февраль 2009 года в НД "Украина".

Участники: Остап Ступка, заслуженный артист Украины (председатель жюри); Виктор Новиков, председатель организационного комитета; Екатерина Лукьянова, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и детства ВР, Николай Тищенко, президент сети ресторанов "Наша карта"; Руслан Квинта, композитор.

(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.