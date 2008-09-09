У Тимошенко будут говорить с Москвой про экспорт продуктов в Россию

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в ближайшие дни проведет консультации с российской стороной относительно увеличения экспорта продуктов питания в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ДАНИЛИШИН сообщил сегодня журналистам.

Он уточнил, что консультации будут проведены в Москве в рамках заседания Экономического совета СНГ. Для участия в нем министр намерен отправиться в РФ завтра, 10 сентября.

«Этот вопрос будет обсужден на уровне министров экономики Украины и России, возможно, будут и другие встречи», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также сообщил, что в рамках заседания Экономического совета Украина и Россия планируют обсудить ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, в августе Б.ДАНИЛИШИН заявлял, что в начале сентября на уровне руководства Министерств сельского хозяйства России, Украины и Беларуси планируется провести переговоры по увеличению поставок продуктов питания из Украины в Россию и Беларусь.

Он также отметил, что правительство планирует предпринять все усилия для того, чтобы уровень сотрудничества между Украиной, Россией и Беларусью был повышен и позволял бы, в частности, российским импортерам, использовать аграрный потенциал Украины в плане поставок украинского продовольствия и сырья.

В свою очередь министр сельского хозяйства России Алексей ГОРДЕЕВ ранее заявлял, что Украина и Россия должны более тесно сотрудничать в области сельского хозяйства и, в частности, РФ должна заменять импорт некоторой сельхозпродукции из других стран импортом из Украины. «Если говорить о традиционных продуктах, которые Украина исторически поставляла в Россию, - надо этот потенциал восстанавливать, замещая импорт дальних зарубежных стран. Это, например, сахар, высокобелковые корма, можно говорить и о мясе - мы сегодня более миллиона тонн импортируем мяса птицы и практически ничего не завозим из Украины. Наверное, гораздо рациональнее, имея перспективные отношения с Украиной, развивать такие поставки», - сказал министр.

Напомним, Россия в августе т.г. исключила 19 американских фирм - поставщиков куриного мяса в РФ - из списка экспортеров. По словам премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, в ходе выборочной проверки, которая проводилась в июле и августе, санитарные службы РФ установили, что 19 американских предприятий проигнорировали замечания российских специалистов, сделанные еще в 2007 году.

Он также сообщил, что еще 29 предприятиям США сделано предупреждение о том, что они в ближайшее время должны исправить ситуацию, которая не устраивает российских специалистов.