Воспитатели завели глухонемых детей под колеса

Прокуратурой Феодосии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воспитателями детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, из-за халатности воспитателей двое детей (9 и 16 лет) из интерната для слабослышащих детей, заехавших в лагерь, попали под колеса автотранспорта. «Трагедия произошла по вине воспитателей, которые переводили группу глухонемых детей в неположенном месте», - сообщает прокуратура. Дети получили многочисленные переломы и травмы головы.

Действия должностных лиц детского лагеря квалифицированы по ч. 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.