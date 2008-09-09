Воспитатели завели глухонемых детей под колеса

10:36, 09 сентября 2008
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Феодосии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воспитателями детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, из-за халатности воспитателей двое детей (9 и 16 лет) из интерната для слабослышащих детей, заехавших в лагерь, попали под колеса автотранспорта. «Трагедия произошла по вине воспитателей, которые переводили группу глухонемых детей в неположенном месте», - сообщает прокуратура. Дети получили многочисленные переломы и травмы головы.

Действия должностных лиц детского лагеря квалифицированы по ч. 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

 

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