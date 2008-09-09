Кабмин определился с приоритетами в энергетике и транспорте

Кабинет министров Украины определился с главными приоритетами в отрасли энергетики и транспорта, которые будут отражены в государственном бюджете на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера на заседании в Кабмине.

По ее словам, в сфере Министерства угольной промышленности будут расходы, которые позволят не только поддерживать отрасль, но и наращивать производство.

Премьер отметила, что в отрасли энергетики главными приоритетами будут наращивание новых мощностей, прежде всего в гидроэнергетике, а также в формировании полного ядерного цикла.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2009 году правительство намерено завершить работу по финансовому оздоровлению НАК «Нафтогаз Украины».

По словам премьер-министра, усилия правительства также будут направлены на разработки новых концепций в сфере авиасообщения.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины на 2009 год прогнозируются на уровне 372,1 млрд. грн. (на 92 млрд. грн. больше, чем в 2008 году), расходы бюджета и уровень предоставления кредитов – 400 млрд. грн. (на 99,4 млрд. грн. больше, чем в 2008 году).